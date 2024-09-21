«Акрон» — «Краснодар»: Сперцян быстро увеличил преимущество «быков»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил второй гол своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Акроном» — 2:0.

Двумя минутами ранее счет в этой встрече открыл Джон Кордоба.