Тарханов: «Раз Мовсесьян ушел из ЦСКА, значит, что-то руководителей не устраивало»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал уход Андрея Мовсесьяна с поста спортивного директора красно-синих.

«Я больше знаю Андрея как футболиста, который играл у меня в ЦСКА. Как спортивного директора знаю его хуже. Раз ушел из клуба, значит, что-то руководителей не устраивало. Вообще спортивный директор должен искать футболистов, а решение принимает уже тренерский штаб — подходит или нет. Пьянич? Мы видим, что играет он не так, как раньше. Возраст сказывается, а также несколько лет в Эмиратах. Я вот смотрел матчи с участием команд оттуда — слабый футбол там», — цитирует «ВсеПроСпорт» Тарханова.

Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 года на различных должностях, а с 2022-го занимал пост спортивного директора.