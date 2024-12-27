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Судейство

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Хусаинов — о судейских ошибках в РПЛ: «Это меня даже не настораживает, а коробит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов критически отозвался об уровне судейства в РПЛ.

«Помните фильм «Дайте жалобную книгу»? Там один герой обещает: «Мы будем работать лучше»! Постойте, зачем «лучше»? Давайте просто работать. Хотя бы так.

На чем основан пессимизм? На фактах. Говорю о том, что вижу. Не могу понять, почему мы все время смотрим в сторону иностранных руководителей судейского корпуса. Был Розетти, Кашай, еще кто-то, теперь Мажич... И что — стало лучше? А я помню другие времена. Те, когда к нам все приезжали учиться. Те же тренеры. А что изменил у нас Мажич? Руководитель судейства должен выстроить систему, понимаете? Систему отбора новых арбитров, их подготовки. Чтобы у нас появлялись кадры. Вот что важно! А они решают какие-то сиюминутные задачи. Да и то, ошибок стало меньше?

Ну как судья, который стоит в двух метрах от эпизода, не видит фола и не назначает пенальти? А ВАР его не поправляет? Разве вы такие эпизоды у нас не видели? Ну вот как? Это человеческий фактор или?.. Вот и я не уверен. Люди ходят на футбол, покупают билеты, рассчитывая на честное судейство. Потом рефери совершают «ошибки». ЭСК их признает или не признает. Ну и что?! Кто вернет очки командам? Кто заплатит премиальные, которых лишились футболисты? Это меня даже не настораживает, а коробит. Можно потерять все, кроме чести и достоинства!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хусаинова.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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2
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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