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Сегодня, 06:15

Тарханов: «С Черевченко «Факел» расстался слишком равно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал назначение Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера воронежского «Факела». Он сменил Игоря Черевченко, которого уволили 12 августа.

«Меня всегда удивляет частая смена тренеров. На мой взгляд, с Черевченко воронежцы расстались слишком равно. В «Факеле» руководители постоянно не дают наставникам поработать достаточно.

С точки зрения результатов, если хотели взять знакомого с командой специалиста, более логично было бы вернуть Ташуева. У него хорошо получалось строить игру коллектива в Воронеже. Команда стала вдумчиво действовать. Не думаю, что Пятибратов сможет исправить положение. Хотя все возможно. Он ведь тоже работал в «Факеле» и знает ребят», — цитирует Vprognoze.ru Тарханова.

Ранее 48-летний Пятибратов уже возглавлял воронежскую команду в период с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством «Факел» пробился в РПЛ.

 
Дмитрий Пятибратов. «Факел» объявил о возвращении Пятибратова на пост главного тренера
Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Александр Тарханов
Дмитрий Пятибратов
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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