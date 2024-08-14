Тарханов: «С Черевченко «Факел» расстался слишком равно»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал назначение Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера воронежского «Факела». Он сменил Игоря Черевченко, которого уволили 12 августа.

«Меня всегда удивляет частая смена тренеров. На мой взгляд, с Черевченко воронежцы расстались слишком равно. В «Факеле» руководители постоянно не дают наставникам поработать достаточно.

С точки зрения результатов, если хотели взять знакомого с командой специалиста, более логично было бы вернуть Ташуева. У него хорошо получалось строить игру коллектива в Воронеже. Команда стала вдумчиво действовать. Не думаю, что Пятибратов сможет исправить положение. Хотя все возможно. Он ведь тоже работал в «Факеле» и знает ребят», — цитирует Vprognoze.ru Тарханова.

Ранее 48-летний Пятибратов уже возглавлял воронежскую команду в период с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством «Факел» пробился в РПЛ.