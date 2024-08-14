Афанасьев: «По составу и качеству у ЦСКА команда хорошего уровня»

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Афанасьев считает, что красно-синим в этом сезоне не хватает агрессии в атаке и собранности в обороне.

«Чего не хватает команде? Агрессии в атаке, это точно. А также в обороне нужно действовать более собрано. Но все мы понимаем, что команда не строится за месяц или два. Это очень трудоемкий процесс и, конечно же, Николичу нужно время. У каждого тренера свои футбольные понятия, поэтому ребятам еще нужно привыкнуть к Марко.

Думаю, потихоньку все это должно трансформироваться в результат, ведь по составу и качеству у ЦСКА команда хорошего уровня. Как только начнут играть острее впереди и внимательнее в обороне, то все постепенно должно наладиться», — цитирует «РБ Спорт» Афанасьева.

После 4 туров ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.