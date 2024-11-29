Выборы президента РФС запланированы на 2 февраля

Российский футбольный союз (РФС) планирует 2 февраля провести внеочередную конференцию, на которой состоятся выборы президента организации, сообщает «РБ Спорт».

В пятницу, 29 ноября, пройдет заседание исполкома РФС. Одним из вопросов повестки станет утверждение даты внеочередной конференции, на которой должны состояться выборы президента РФС.

Официально кандидаты, которые могут принять участие в выборах, пока неизвестны. Но ожидается, что Александр Дюков будет переизбираться на этот пост. Также ранее в СМИ утверждалось, что принять участие в выборах могут Валерий Газзаев и Дмитрий Булыкин, однако сами они отрицали такую возможность.