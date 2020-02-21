Александр Самедов: «Надеюсь, Кокорин поедет на Евро»

Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» оценил будущее Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— Еще одна обсуждаемая тема — аренда Кокорина. Сергей Семак еще осенью заявил, что форвард нужен «Зениту». Но вопреки этому и желанию самого игрока, тот оказался в «Сочи». Выходит, мнение главного тренера абсолютно ничего не значит?

— Здесь нужно быть в курсе того, что происходит внутри клуба. Но ясно одно — нехорошо, когда футболиста, который нужен тренеру и команде, против воли, отдают в аренду. Причем, Кокорин — нападающий, который может дать результат здесь и сейчас, что он и показал на сборах. Но, видимо, надо спасти «Сочи».

Мы можем только гадать, но правды все равно не узнаем. Главный тренер сказал — Кокорин нужен! И с этим должны считаться. Но Александра отправили играть в «Сочи».

— Сергей Силкин мне как-то намекал, что Кокорину не хватает характера, каким обладает Дзюба, которого аренды, как игрока, только закалили.

— Мы с Сашей играли в «Динамо». Он еще молодым был. Потом и в сборной. Это один из лучших нападающих в стране. Надеюсь, он еще покажет себя и поедет на Евро. Кокорин — яркий игрок с качествами топового футболиста. Все знают о них. К сожалению, та история, которая произошла с ним, оставила его без большого футбола почти на два года. Но сейчас, я уверен, он другой человек.

— То есть, ваш прогноз — Кокорин выдержит испытание арендой в «Сочи»?

— Сто процентов выдержит! Случившиеся сделало его тверже, заставило переосмыслить человеческие поступки, многое пересмотреть в людях. Сашка еще всех удивит!

— Андрей Кобелев считал, что Кокорину нужно было уезжать из «Динамо» не в «Зенит», а в Европу.

— С таким потенциалом он мог заиграть в Европе. Причем в хороших клубах. Но сложилось, как сложилось. И сейчас ему просто нужно реанимировать себя. Что, я уверен, он и сделает.

— Мамаеву с его жестким и крепким характером вернуться на свой уровень будет проще?

— Паша — кремень! Они с Кокориным сейчас прошли сборы. Дай Бог, чтобы оба заиграли, и у Мамаева в «Ростове» тоже все получилось.

— Мамаев — тоже игрок уровня сборной?

— Конечно. (Александр Львов)

Александр Самедов — о «Спартаке» и Тедеско, полезных качествах Зобнина и Бакаева, уходе Глушакова и Еременко, будущем Кокорина и Мамаева, возвращении Акинфеева в сборную и силе Черчесова