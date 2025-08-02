Решение CAS по делу ЦСКА и Федотова ожидается в ближайшие недели

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу ЦСКА и бывшего главного тренера армейцев Владимира Федотова в течение ближайших недель.

«Мы ожидаем, что решение по этому делу будет вынесено в ближайшие недели», — цитирует ТАСС пресс-службу CAS.

Федотов возглавлял московский клуб с июня 2022 по июнь 2024 года. В августе 2024 года палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 58-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения. В сентябре 2024-го тренер подал на ЦСКА иск в CAS.

