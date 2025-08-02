Решение CAS по делу ЦСКА и Федотова ожидается в ближайшие недели
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу ЦСКА и бывшего главного тренера армейцев Владимира Федотова в течение ближайших недель.
«Мы ожидаем, что решение по этому делу будет вынесено в ближайшие недели», — цитирует ТАСС пресс-службу CAS.
Федотов возглавлял московский клуб с июня 2022 по июнь 2024 года. В августе 2024 года палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 58-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения. В сентябре 2024-го тренер подал на ЦСКА иск в CAS.
«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|10
|2
|2
|27-8
|32
|
2
|ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|
3
|Зенит
|14
|8
|5
|1
|28-11
|29
|
4
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|20-6
|27
|
5
|Локомотив
|14
|7
|6
|1
|30-19
|27
|
6
|Спартак
|14
|6
|4
|4
|22-20
|22
|
7
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|15-19
|19
|
8
|Динамо
|14
|4
|5
|5
|21-21
|17
|
9
|Ахмат
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|
10
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|16-19
|15
|
11
|Ростов
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|
12
|Динамо Мх
|14
|3
|5
|6
|8-16
|14
|
13
|Кр. Советов
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
14
|Оренбург
|14
|2
|5
|7
|17-25
|11
|
15
|Сочи
|14
|2
|2
|10
|12-33
|8
|
16
|Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
|8.11
|14:00
|Динамо – Акрон
|- : -
|8.11
|16:30
|Пари НН – Рубин
|- : -
|8.11
|16:30
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|8.11
|19:00
|Сочи – Ростов
|- : -
|9.11
|13:00
|Кр. Советов – Зенит
|- : -
|9.11
|15:15
|Локомотив – Оренбург
|- : -
|9.11
|17:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|9.11
|19:45
|Балтика – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|7
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|5
|1
|2