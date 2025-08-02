Футбол
2 августа, 10:04

Решение CAS по делу ЦСКА и Федотова ожидается в ближайшие недели

Павел Лопатко
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу ЦСКА и бывшего главного тренера армейцев Владимира Федотова в течение ближайших недель.

«Мы ожидаем, что решение по этому делу будет вынесено в ближайшие недели», — цитирует ТАСС пресс-службу CAS.

Федотов возглавлял московский клуб с июня 2022 по июнь 2024 года. В августе 2024 года палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 58-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения. В сентябре 2024-го тренер подал на ЦСКА иск в CAS.

Источник: ТАСС
Владимир Федотов (тренер)
ФК ЦСКА (Москва)
  • СТИЛЯГА1

    Зря вынес ссор из избы, бабки не получит, только лишние проблемы (не совместимые со здоровьем)

    02.08.2025

  • flint777

    Скоро ЦСКА просрется)

    02.08.2025

    • Самедов: «Спартак» — более популярный клуб, чем «Зенит»

    Источник: «Эстудиантес» близок к подписанию нападающего Гайча
    КХЛ на Кинопоиске

