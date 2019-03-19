Александр Панов: "Пенальти в ворота "Спартака"? Нужно вводить ВАР"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов в интервью "СЭ" отметил, что судья матча сине-бело-голубых против "Спартака" (1:1) мог назначить пенальти в ворота красно-белых. По его словам, в РПЛ необходимо ввести ВАР.

– Но как быть с эпизодом, когда судья не назначил пенальти в ворота "Спартака" за фол Кутепова на Дзюбе? Глава ДСИ РФС Александр Егоров признал в интервью "СЭ", что Москалев ошибся.

– Да, мне тоже показалось, что это скорее 11-метровый. У арбитра был повод указать на "точку". Дзюба здорово ворвался в штрафную, имел возможность для маневра, уходил в сторону от Кутепова, и тут… Наверное, Москалев просто испугался.

– Испугался?

– Похоже, не был уверен на сто процентов. Но давайте тогда введем уже ВАР, чтобы никаких претензий после игры ни у кого не возникало. Какие проблемы?

– ВАР дорого стоит.

– Ну и? Зато никакого шума не возникнет. Вот и все. Конечно, кто-то теперь рассуждает, что "Спартак" отскочил. Кто-то с этим не согласится. Сколько людей – столько мнений. Но, как говорится, счет на табло. 1:1. Результат, который, скорее на руку гостям. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Александра Панова - скоро в "СЭ"