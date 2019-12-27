Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, поддерживающий «Спартак», представил свое видение изменений в российском футболе. В текущем сезоне ни одна из команд не вышла в плей-офф еврокубков.

- Прежде всего я бы отменил лимит на легионеров, — цитирует Панова «Спорт уик-энд». — Полностью. Также я бы сократил количество команд в премьер-лиге. 16 клубов — это не актуально для нашего чемпионата, учитывая уровень футбола. Если количество команд уменьшить, тогда будет больше матчей между нашими топовыми командами. Ориентир для нас — это чемпионат Шотландии, где играют 12 команд. У нас уровень, конечно, выше, но все же.

Вообще, я сделал бы Суперлигу, где играли бы ведущие клубы без лимита на легионеров, и премьер-лигу, где играют все остальные команды. И ротацию осуществлять надо не по принципу вылетел — поднялся между этими лигами, а по принципу бюджета. То есть, если есть необходимый бюджет, если есть возможность действительно что-то представлять из себя в Европе, тогда можешь перейти в элитный дивизион и занять место того, кто в Суперлиге оказался худшим по очкам. В Суперлиге команды должны иметь возможность играть одними легионерами, если захотят. Так клубный футбол будет расти. А в премьер-лиге, пожалуйста, создавайте любые правила: выставляйте столько россиян, сколько желаете. При этом путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы разыгрывать надо как раз в Суперлиге.

Если в Суперлиге будет 10 команд, у каждой из которых будет достойный бюджет и не будет ограничения в легионерах, то клубный футбол будет совсем на другом уровне в России. Но если смотреть реально на вещи, то изменить что-то в ближайшее время вряд ли удастся. Наши с вами рассуждения, увы, из области фантастики. Но это мое мнение. Если сделать то, о чем я сказал, уровень футбола в нашем чемпионате вырос бы.

Еще можно сделать так, чтобы в Суперлиге играли лучшие команды постсоветского пространства. Из Казахстана можно взять пару команд, из Азербайджана, Белоруссии. Это было бы и интересно, и прогрессивно.