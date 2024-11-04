Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Динамо»: «Спасибо большое Личке и Гусеву»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил «СЭ» на вопрос о том, где пройдет стажировку.

«Стажировку, скорей всего, пройду в «Динамо». После завтрашнего кубкового матча против «Локомотива» созвонимся. Спасибо большое Марцелу Личке и Ролану Гусеву, с которым мы дружим», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.