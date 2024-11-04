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Сегодня, 14:34

Латышонок пропустит около месяца из-за травмы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Евгений Латышонок (в центре).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» сообщил подробности повреждения голкипера Евгения Латышонка, которое тот получил в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Определен характер травмы Евгения Латышонка.

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. По предварительной информации срок восстановления составит до четырех недель.

Сине-бело-голубые желают Евгению здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении клуба.

Из-за травмы 26-летний игрок пропустит 3 матча с «Ахматом» (2 — в плей-офф FONBET Кубка России и 1 — в 15-м туре РПЛ), а также встречи с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в 16-м и 17-м турах чемпионата. Также под вопросом участие Латышонка в заключительном матче сезона — 7 декабря с «Акроном» (18-й тур).

Кроме того, вратарь не сможет принять участие в ноябрьском сборе национальной команды России и сыграть в товарищеских матчах против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября). Ранее Латышонок попал в расширенный список игроков, вызванных тренерским штабом Валерия Карпина в сборную.

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Источник: ФК Зенит
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Локомотив – Факел
 - : -
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Динамо Мх – Оренбург
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Ростов – Химки
 - : -
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Динамо – Пари НН
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10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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