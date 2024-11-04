Полузащитник «Акрона» Лончар о победе над «Крыльями Советов»: «Мы всегда отдаем всех себя на футбольном поле»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, а также оценил настрой команды перед матчем со «Спартаком».

«После матча с махачкалинским «Динамо» в прошлом туре нам нужно было принципиально побеждать в этом туре. Да, мы знали, что «Крылья Советов» — это достаточно сильная команда. Отдельные игроки у них очень хорошо подготовлены. Мы отлично начали матч, но у нас был и небольшой спад по ходу первого тайма. Во второй тайм мы вернулись уже в лучшей форме, и в итоге заслуженно победили.

Нам и нужно было начинать матч таким образом — с искрами. Мы знали, что «Крылья» — это команда, которая умеет бороться. Главный тренер нам об этом говорил. И дал задание играть так же, как мы это делали в матче против «Ростова».

У нас еще есть время подготовиться до воскресенья. Конечно же, мы знаем, что «Спартак» — это очень сильная команда. Нет нужды что-либо говорить и объяснять. Но мы всегда отдаем всех себя на футбольном поле», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

После 14 туров чемпионата России-2024/25 «Акрон» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Акрон» пройдет 10 ноября и начнется в 15.15 по московскому времени.