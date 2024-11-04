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Сегодня, 15:15

Полузащитник «Акрона» Лончар о победе над «Крыльями Советов»: «Мы всегда отдаем всех себя на футбольном поле»

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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, а также оценил настрой команды перед матчем со «Спартаком».

«После матча с махачкалинским «Динамо» в прошлом туре нам нужно было принципиально побеждать в этом туре. Да, мы знали, что «Крылья Советов» — это достаточно сильная команда. Отдельные игроки у них очень хорошо подготовлены. Мы отлично начали матч, но у нас был и небольшой спад по ходу первого тайма. Во второй тайм мы вернулись уже в лучшей форме, и в итоге заслуженно победили.
Нам и нужно было начинать матч таким образом — с искрами. Мы знали, что «Крылья» — это команда, которая умеет бороться. Главный тренер нам об этом говорил. И дал задание играть так же, как мы это делали в матче против «Ростова».
У нас еще есть время подготовиться до воскресенья. Конечно же, мы знаем, что «Спартак» — это очень сильная команда. Нет нужды что-либо говорить и объяснять. Но мы всегда отдаем всех себя на футбольном поле», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

После 14 туров чемпионата России-2024/25 «Акрон» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Акрон» пройдет 10 ноября и начнется в 15.15 по московскому времени.

Источник: Metaratings
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
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10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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