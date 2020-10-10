Александр Мостовой: «Рано или поздно это происходит, к сожалению»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал в беседе с «СЭ» новость о смерти Василия Кулькова, экс-игрока красно-белых и национальной команды.
— Любая такая беда всегда неожиданная. Другое дело, мы знали, что Вася долгое время уже находился в таком состоянии и принимал разные меры, чтобы выздороветь. Поэтому здесь, сами понимаете, когда мы говорим о таких болезнях, рано или поздно это происходит, к сожалению. Я узнал вот сейчас утром, поэтому тяжело очень. (Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.