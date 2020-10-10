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Александр Мостовой: «Рано или поздно это происходит, к сожалению»

12:11
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал в беседе с «СЭ» новость о смерти Василия Кулькова, экс-игрока красно-белых и национальной команды.

—  Любая такая беда всегда неожиданная. Другое дело, мы знали, что Вася долгое время уже находился в таком состоянии и принимал разные меры, чтобы выздороветь. Поэтому здесь, сами понимаете, когда мы говорим о таких болезнях, рано или поздно это происходит, к сожалению. Я узнал вот сейчас утром, поэтому тяжело очень. (Екатерина Звенигородская)

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