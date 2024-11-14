Мостовой — о тренерской карьере: «В «Спартак» не берут, придется искать другие варианты»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» об обучении на тренерскую лицензию.

«Обучение продолжается до конца года. Там аттестация, бумажка, которая дает право тренировать. Планы? В «Спартак» не берут, придется искать другие варианты», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».