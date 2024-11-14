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Сегодня, 15:04

Жирков: «Пока не вижу себя главным тренером»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ» об обучении на тренерскую лицензию в академии РФС.

«У меня заканчивается обучение на тренерскую лицензию, надеюсь, благополучно. Побывал на стажировке в ЦСКА, пообщался с тренером и посмотрел процесс. Нравится ли работа тренера? Я был во многих командах, видел, как работают разные специалисты. Но пока не вижу себя главным тренером», — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. Он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

С конца августа 2023 года Жирков проходит курсы в академии РФС для получения тренерской лицензии.

Юрий Жирков
Футбол
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1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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