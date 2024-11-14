Жирков: «Пока не вижу себя главным тренером»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ» об обучении на тренерскую лицензию в академии РФС.

«У меня заканчивается обучение на тренерскую лицензию, надеюсь, благополучно. Побывал на стажировке в ЦСКА, пообщался с тренером и посмотрел процесс. Нравится ли работа тренера? Я был во многих командах, видел, как работают разные специалисты. Но пока не вижу себя главным тренером», — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. Он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

С конца августа 2023 года Жирков проходит курсы в академии РФС для получения тренерской лицензии.