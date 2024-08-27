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Сегодня, 17:52

Мостовой — о Соболеве в «Зените»: «Теперь логики в его трансфере нет»

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Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в петербуржский клуб после подписания сине-бело-голубыми Лусиано Гонду из «Аргентинос Хуниорс».

«Зачем теперь Соболев нужен, если купили этого аргентинца? Теперь логики в его трансфере нет. У «Зенита» есть Кассьерра, Сергеев и много других хороших игроков», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 23-летнего аргентинца составила около 12 миллионов евро. Гонду играл в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Константин Передерий

Александр Мостовой
Александр Соболев
Матео Кассьерра
ФК Зенит
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
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Алексей Батраков

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Динамо

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Муталип Алибеков

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