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Сегодня, 17:45

Орлов: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 40 или 50 лет»

Сергей Жуков
корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о малом количестве воспитанников в составе «Зенита».

«Я сам всегда ратовал за, чтобы были свои игроки в составе. Но если их нет, то что делать? А играть надо на высшем уровне. Мы даже не подозреваем, сколько агенты зарабатывают. Это миллионы! Посмотрите на «Реал» или «Барселону». Посчитайте, сколько иностранцев у них. Каждый клуб — это сборная мира. Наши ребята играют в разных командах. Тот же Козлов выступает в «Краснодаре». Это же воспитанник петербургской академии. Такие, как Аршавин, рождаются раз в 40 или 50 лет. Сейчас появился Батраков в «Локомотиве». Он уже забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач. Будем следить», — сказал Орлов «СЭ».

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 очков) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице. Первое место занимает «Локомотив» (15).

Андрей Аршавин
ФК Зенит
Алексей Батраков
Геннадий Орлов
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«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Г
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Максим Глушенков

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 7
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Рубин

 5
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Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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