РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Медведев: «Пока у «Зенита» не было никаких продлений контрактов ни с игроками, ни с тренерами»

13:16

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о продлении контрактов с рядом игроков.

— Когда писать не о чем — пишут о том, чего нет, — цитирует Медведева РИА Новости. — Пока у нас не было никаких продлений ни с игроками, ни с тренерами. Все впереди.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» продлил соглашение с неколькими игроками.

Опрос

проголосовало: 21626
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191223/1562719270.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир