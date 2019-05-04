Президент "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, как команда встретила новость о своей победе в чемпионате России сезона-2018/19. В субботу "Зенит" в Грозном сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). Спустя 2,5 часа "Локомотив" в Туле уступил "Арсеналу" (0:2), что гарантировала петербургской команде чемпионство. Когда матч в Туле закончился, "Зенит" возвращался на самолете в Санкт-Петербург.

- Думаю, надо заглянуть в историю, но, по-моему, впервые случилось так, что команда узнала о том, что она стала чемпионом, находясь в самолете, - сказал Медведев журналистам. - Интернета на борту не было, мы только знали, что после первого тайма "Арсенал" вел 1:0, еще видели, что "Локомотив" в первые 10 минут второго тайма шел в атаку. Позже командир корабля объявил итоговый счет матча - 2:0 в пользу туляков. Нас всех охватило ощущение радости от победы. Праздновали почти до самой посадки.

- Ощущали, что именно сегодня "Зенит" возьмет чемпионство?

- Естественно, мы следили за тем, как играл "Арсенал". Эта команда здорово выглядела после паузы, хорошо играла в атаке... Мне сказали, что Джорджевич забил второй мяч в ворота "Локо". Наш парень!

- Все-таки наш?

- Наш, конечно!

- Вы приняли команду по ходу сезона...

- Сразу хочу упомянуть и Александра Дюкова с Сергеем Фурсенко, без их плана этой победы бы не было. Что касается меня - рад, что все 10 игр при мне "Зенит" не проиграл, очень доволен, что причастен к чемпионству, что клуб развивается. (Гоша Чернов)