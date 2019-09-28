Президент «Зенита» Александр Медведев после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) прокомментировал для «СЭ» итоги противостояния.

— Что скажете по игре команды?

— Проигранный матч.

— Гол «Зенита» отменили. Правильно?

— ВАР есть ВАР. Была игра рукой. (Ярослав Сусов)

После поражения от «Локомотива» (0:1) «Зенит» опустился на третье место в таблице чемпионата России.

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