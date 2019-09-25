Александр Медведев назвал мечтой участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге с участием сине-бело-голубых стал бы финалом мечты.

Санкт-Петербург получил право принять финал Лиги чемпионов на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое прошло во вторник в Любляне. Матч пройдет на домашнем стадионе петербургского «Зенита» «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

— Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно — сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона, — цитирует ТАСС Медведева. — Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная («Зенит» выступает в группе G c французским «Лионом», немецким «Лейпцигом» и португальской «Бенфикой»), поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов.