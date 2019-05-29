Александр Маслов покинул "Ростов"

Старший тренер молодежки "Ростова" Александр Маслов покинул клуб, сообщает официальный сайт команды.
49-летний российский специалист работал в "Ростове" с 2004 года, где тренировал в разное время основную и молодежную команду.
– ФК "Ростов" благодарит Александра Маслова за годы, проведённые в клубе, в качестве тренера и игрока. Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере и на тренерском поприще! Двери клуба всегда остаются открытыми для Александра Владимировича, – написано в заявлении пресс-службы "Ростова".
Александр Маслов покинул ФК «Ростов».— Football Club Rostov (@rostovfc) 29 мая 2019 г.
Старший тренер молодёжной команды покинул клуб.
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