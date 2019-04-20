Александр Максименко: "Постараемся забить "Енисею" как можно больше мячей"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после открытой тренировки отметил, что он впервые участвовал в посадке деревьев. Напомним, что завтра, 21 апреля, "Спартак" сыграет с "Енисеем" в матче 24-го тура РПЛ.

– Игроки "Спартака" сегодня высаживали на стадионе деревья. Вам понравилось это делать?

– Было необычно. Для меня это впервые. Прикольно.

– Почувствовали единение с природой?

– Да (улыбается).

– И каково это?

– Это непередаваемо.

– Не каждая тренировка "Спартака" проходит в такой атмосфере, как сегодня: с музыкой, болельщиками. Завтра игра с командой, которая идет на последнем месте. Нет ли, в связи с этим расслабона?

– О расслабоне точно никаких мыслей нет.

– Музыка не мешала тренироваться? Может, тренера не было слышно?

– Да нет. У нас громкие голоса.

– У "Спартака" обычно в первом тайме много голевых возможностей, которые не всегда получается реализовать. "Енисей", скорее всего, всей командой будет играть в защите, наверняка будет еще тяжелее?

– Да, наверное, будет тяжело, как и со всеми. Слабых соперников в нашем чемпионате нет. Но мы постараемся выиграть и забить побольше мячей.

– Вы начинали сезон основном голкипером. Ними говорил об этом? Затем выпали Ребров и Селихов, и вы опять стали основным. С ними говорил об этом?

– О травмах не разговаривали, но это футбол, жизнь и ничего не поменяешь. Значит, буду играть я, и выкладываться на двести процентов. (Елена Григорьевская)