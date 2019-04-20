Александр Максименко: "Поражение от ЦСКА и "Ростова" уже забыли"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после открытой тренировки отметил, что у команды не будет дополнительной мотивации на матч с "Енисеем" из-за того, что клуб тренирует экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.

– Придает дополнительную мотивацию то, что "Енисей" тренирует "Аленичев?

– Да нет. Мы уже играли с этой командой в первом круге. Тренерский штаб нам знаком, но дополнительной мотивации это не создает.

– "Спартак" в такой ситуации, когда нельзя терять очки. Насколько будет неудачным сезон, если команда не сможет попасть в Лигу чемпионов?

– Давайте посмотрим, попадем или нет, а там уже будем разговаривать. Не могу ничего сказать.

– Забили уже поражение от ЦСКА, от "Ростова"?

– Конечно. У нас следующие игры впереди. Нам надо о них думать, а не о прошлом.

– Баннер видели на трибуне Б?

– Я не особо прочитал, что там написано. Не разборчиво было.

– Там написано: "Перемен требую наши сердца". Будут перемены?

– Я не знаю.

– Почему вас попросили не говорить про рыбалку?

– Это шутка такая.

– А что за шутка?

– Не знаю. Я рыбалкой не увлекаюсь. (Елена Григорьевская)