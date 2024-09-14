Ещенко: «Играть Джикия сможет столько, сколько позволит здоровье»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в «Химки».

«Молодец, что нашел команду. Поможет ли остаться «Химкам» в РПЛ? Конечно! Только играет не один игрок, а 11. Что касается перехода именно в «Химки», у всех разные карьеры, да, такое произошло. Надо находить силы и варианты. Не знаю, удастся ли вернуться в команду первой восьмерки. А играть сможет столько, сколько позволит здоровье», — цитирует Metaratings.ru Ещенко.

Последним клубом Джикии был «Спартак», который он покинул по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.