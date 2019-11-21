Александр Кокорин: «Рад играть хотя бы в двусторонках. Жалко, скоро перерыв»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин принял участие в тренировке с воспитанниками детских домов в рамках проекта «Зенит Рядом», а после нее рассказал об ощущениях и своем самочувствии.

— Тренировка получилась в коротком режиме из-за ребят. Поиграли, повеселились, — говорит Кокорин. — Надеюсь, у всех хорошее настроение. Ребята в укороченном режиме восстановились, потому что скоро игра. Сергей Богданович (Семак. — Прим. «СЭ») попросил быть серьезнее, забивать. Но смотришь на детей и серьезнее не получается. Можно сказать, получилось дворовое настроение. Главное, никто не замерз. Все довольны.

— Как оцениваете свое физическое состояние?

— Я не хотел бы этого делать. Насколько знаю по тестам и занятиям, все нормально. Тренируюсь в общей группе. Играли недавно двухсторонку минут на 70. У меня время есть, торопиться пока некуда. Так что все хорошо.

— При этом Семак сказал, что вы уже сейчас готовы выходить на поле в официальных встречах.

— Видите как — значит, со стороны в любом случае виднее. Но повторю, рад принимать участие даже в двусторонках. Тренировки это одно, а игры — совсем другое. Весь акцент ведь на то, чтобы подводить к матчам. Жалко, что скоро наступит месячный перерыв в занятиях. А так уже два месяца в тренировках. Чувствую себя хорошо. (Дмитрий Зимин)

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