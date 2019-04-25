На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким. Вопросы Кокорину задает прокурор:

- Вы наступаете на него с Мамаевым. Как это можете объяснить?

- Я пытался до конца удержать Пашу - только так.

- Почему не удержали?

- Так получилось.

- Что это значит?

- Иногда бывают ситуации, когда человека не могут и трое удержать.

- Вы пытались Соловчука тронуть?

- Нет.

- Вам Соловчук наносил удар?

- Нет.

- Когда ребята побежали, что вы делали?

- Пошел, когда увидел, что упали Паша и мой брат.

- На видео видно, что Бобкова пыталась вас остановить.

- Я пытался оттащить Пашу и брата. А почему оттащить - не знаю.

- Кроме вас из компании в светлых кроссовках был?

- Не помню.

- При вас допрашивали Соловчука, который четко указал, что он нанес удар. Почему он так сказал?

- Судя по его показаниям, у него нет одной оценки.

- У Вас есть основания для оговора?

- Могу предположить, что на протяжении долгого разбирательства мы узнали, кто ему угрожал, кто и куда бил. Могу предположить, что он меня узнал изначально. Во-вторых, он без конца менял показания.

- Почему вы здесь не задали этот вопрос?

- Я задавал.

- Вы задавали?

- Да.

- "Мы запомнили твои номера" - эта фраза произнесена не вами?

- 100%. Ее сказал человек с акцентом.

- Вы предпринимали активные действия по предотвращения телесных повреждений Соловчуку?

- Возле машины, держа Пашу. Кроме того, я оттаскивал брата или Пашу - не могу сказать. Если бы я хотел его бить, я бы мог его ударить в любой момент. Если заметите, то я его ни разу не оскорблял.

На протяжении всего допроса Кокорина прокурором, защитники и близкие возмущаются ее лишними комментариями и непонятными вопросами (Прим - "СЭ"). (Арман Мкртчян, Илья Егоров)

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

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