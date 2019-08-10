Александр Кокорин: "Пока не решил, что буду делать с первой зарплатой в колонии"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поделился впечатлением от матча с "Салютом" (4:2). Кокорин принял в нем участие вместе с полузащитником Павлом Мамаевым, который оформил хет-трик. Напомним, Кокорин и Мамаев отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области.

– Тяжело играть?

– Да, тяжело, тут больше борьбы, меньше на исполнение. У Паши, видите, мотивация. Он не боится, ему нравятся жесткие единоборства. Я пока побаиваюсь маленько.

– Счет по игре?

– На самом дело не в результате. Много обстоятельств. Но, конечно, приятно, что выиграли. Вы слышали от начальства благодарность всем, кто принимал участие. Конечно, это отразится на жизни здесь. Поощрение можно обменять на посылку, на деньги на ларек. Много всего.

– Первую зарплату получили?

– Нет, вот сейчас будем разговаривать.

– Задерживают что ли, как в футболе?

– Ага (смеется). На самом деле мы поднялись сюда 15-го. Получается, через пять дней будет месяц. Через пять дней пойдем за зарплатой. Она сразу переводится на ларек, и вы оттуда все процедуры делаете. Пока не знаю, что с первой зарплаты буду делать. (Александр Рогулев)