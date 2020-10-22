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«Люди думают, что мы содержимся на налоги, которые они платят». Кокорин — о зарплатах футболистов

11:33
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к мнению людей о зарплатах футболистов.

— Почему у людей пристальное внимание к футболистам и их зарплатам? — вопрос Кокорину.

— Почему-то люди думают, что на налоги, которые они платят, содержимся мы, — сказал в интервью Peopletalk Кокорин. — Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма. Это стереотип людей, который сложился. Если сравнить нас с ребятами из хороших сборных, условно, Неймара — он получает 40 млн. Никто не говорит, что мы играем на его уровне, поэтому мы получаем в 10 раз меньше. У нас любят богатых. Я смотрю на Романа Абрамовича, у него три лодки по 200 м, не важно где он заработал эти деньги, я смотрю на него, и он мне импонирует. Он молодец. А у нас люди не понимают, что мы занимаемся десятками лет, чтобы к этому прийти.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=N_GkQ3D5wUc&feature=youtu.be

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