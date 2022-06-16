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Сегодня, 11:16

Александр Кержаков заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру не только в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал свою отставку из нижегородского клуба.

«Я, конечно же, хотел продолжить работу, но зачем сейчас об этом говорить? Воспринял это как решение руководства. Объясняло ли оно свое решение? Это лучше спросить у них. Я открыт для предложений и с удовольствием рассмотрю любой вариант. Является ли работа в РПЛ приоритетом? У меня нет никаких приоритетов. Я просто хочу работать, потому что мне это очень нравится», — приводит ТАСС слова Кержакова.

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

Сегодня, 16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова. Его место занял Михаил Галактионов, который будет совмещать работу с командой и с молодежной сборной России.

Источник: https://tass.ru/sport/14925919
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
2
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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Краснодар

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