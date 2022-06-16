Александр Кержаков заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру не только в РПЛ

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал свою отставку из нижегородского клуба.

«Я, конечно же, хотел продолжить работу, но зачем сейчас об этом говорить? Воспринял это как решение руководства. Объясняло ли оно свое решение? Это лучше спросить у них. Я открыт для предложений и с удовольствием рассмотрю любой вариант. Является ли работа в РПЛ приоритетом? У меня нет никаких приоритетов. Я просто хочу работать, потому что мне это очень нравится», — приводит ТАСС слова Кержакова.

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

Сегодня, 16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова. Его место занял Михаил Галактионов, который будет совмещать работу с командой и с молодежной сборной России.