Губерниев — об уходе Кержакова из «Нижнего Новгорода»: «Он создал симпатичную команду»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Не рано ли расстался «Нижний Новгород» с Кержаковым? Есть масса нюансов между тренером и владельцами клуба. С моей точки зрения, Кержаков создал симпатичную команду, но многие вещи сейчас меняются. Например, название команды. Такая тренерская доля, что поделать. Назначение Галактионова и развитие молодежи? А другого варианта у нас нет с учетом международной обстановки и отсутствия легионеров. Если люди сейчас не будут развивать молодежь, то все обречено. Мы в спорте должны обращать внимание на развитие молодежи. Другого не дано. Посмотрите на «Краснодар», вот они все делают правильно», — сказал Губерниев «СЭ».

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Вместе с командой он занял 11-е место в Тинькофф РПЛ-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

Контракт с Галактионовым рассчитан на два года. Также отмечается, что специалист будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России.