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Александр Кержаков: «У Дзюбы нет проблем с самооценкой»

12:59
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что форвард петербургского клуба Артем Дзюба не испытывает проблемы с самооценкой из-за критики.

— Критика Дзюбы? Конструктивная всегда полезна. Если его критикуют, и он забивает, то у него вдвойне или втройне повышается уровень радости и желания. Если его критикуют, и команда не выигрывает, то это может как-то сказываться. Думаю, сейчас у него нет проблем с самооценкой и восприятием критики.

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