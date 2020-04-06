Александр Кержаков: «У Дзюбы нет проблем с самооценкой»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что форвард петербургского клуба Артем Дзюба не испытывает проблемы с самооценкой из-за критики.

— Критика Дзюбы? Конструктивная всегда полезна. Если его критикуют, и он забивает, то у него вдвойне или втройне повышается уровень радости и желания. Если его критикуют, и команда не выигрывает, то это может как-то сказываться. Думаю, сейчас у него нет проблем с самооценкой и восприятием критики.