Александр Кержаков: «Мог бы уйти в другое направление, но выбрал тренерство»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что ему нравится работать тренером юношеской национальной команды.

— Сейчас чувствую, что тренерство это мое, — сказал Кержаков. — Практики, правда, намного меньше, не так много сборов. Если они есть, то это недельные, либо турниры, не так много удается практиковаться с точки зрения тренерства. Сначала была больше работа селекционера — я выбирал футболистов.

Сейчас же мы здорово закончили первый отборочный раунд. В конце марта должны были играть элитный раунд. Его перенесли на неопределенный срок. В июне должен был быть чемпионат Европы. Но никто не знает, когда и что будет.

Мне нравится развиваться в этом направлении. Это то, чем я хочу заниматься, и буду. Не так давно дороги могли разойтись. Если бы что-то получилось, ушел бы в футбол, но в другое направление. Не получилось. Принял решение, что полностью сконцентрируюсь на тренерской работе. Так суждено. Потом хочется работать со взрослой командой и воплощать свои идеи. Но для меня честь возглавлять юношескую сборную России. Это крутая практика.