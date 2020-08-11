Александр Хацкевич: «Ротор» не играл с «Зенитом» на отбой"

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал исход матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (0:2). Специалист возглавил волгоградцев в прошлом сезоне, но поработал в ФНЛ с ними всего два тура, после чего турнир был прерван и досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

— Полной картины ФНЛ у меня не сложилось, всего две игры. Понятно, что здесь уровень и интенсивность намного выше. Тем более в игре с «Зенитом». Мы пытались оказывать давление на чужой половине поля, но за счет исполнения команда спокойно выходила. Мы больше играли без мяча.

Нас наказали за две ошибки. У нас был тоже шанс, мы его не использовали. Мы не играли на отбой, старались играть в футбол.