Александр Градский: «Еврокубки с таким составом «Спартаку» не нужны»

Известный певец, поэт и композитор, давний болельщик «Спартака» Александр Градский в интервью «СЭ» сделал прогноз, что красно-белые не смогут подняться выше 7-8 места в РПЛ.

— Шюррле боится сломаться, — сказал Градский. — У него ничего не получится, ему и так ничего не надо. Мое мнение: в команде должны остаться 5-6 человек: Джикия, Умяров, Максименко, Зобнин, Крал. Жиго — под вопросом, только если он будет делать, что ему говорят, а не бегать в нападение.

— Бакаев?

— Бакаев — да, может, даже и его брат. Должны прийти Соболев, Зиньковский, Лесовой и еще 1-2 человека, которые, умея обводить так же, как Ларссон или Понсе, будут выполнять то, что им говорят, а не жить какой-то собственной жизнью. Скоро лидером будет Крал, потому что он почти безошибочно играет.

Но еще важнее продавать. Ещенко? Он, кстати, бегает неплохо, но уже возраст... Гапонов — непонятно, будет он играть в центре обороны или нет. Кутепов — тоже непонятно, каждый второй гол — из-под него.

— Какое место по итогам сезона займет «Спартак»?

— Если ничего не будет предпринято, так и останется на 7-8-м. Еврокубки с таким составом «Спартаку» не нужны, он там ничего не добьется. (Андрей Сизякин)

Интервью Гладского полностью здесь