Глеб: «Если в Белоруссию приедет ЦСКА, любой клуб соберет полный стадион»

Глеб порассуждал о возможном проведении матча между командами из России и Белоруссии

Бывший футболист сборной Белоруссии Александр Глеб порассуждал о возможном проведении матча между командами из России и Белоруссии.

«Матч условного ЦСКА с какой-то из белорусских команд соберет больше 10 тысяч? На мой взгляд, если приедет такой соперник, любой клуб, думаю, соберет полную коробку. Это хорошая идея. Только эту информацию надо забрасывать в эти клубы. Согласятся ли на это ЦСКА, «Зенит», или какой-то другой клуб? Если воображать, то да, если такой топовый соперник приедет — это будет интересно», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что на матч Медиалиги «Сахалинец» — «Амкал» реализовано более 10 тысяч билетов. Игра пройдет в Беларуси на «Борисов-Арене».