Новичок «Локомотива» Сулейманов обратился к болельщикам клуба

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов записал обращение к фанатам команды.

«Всем привет, я на стадионе «Локомотива». Рад вернуться домой и играть за родной клуб», — сказал Сулейманов в видео, которое опубликовала пресс-служба железнодорожников.

14 сентября об аренде 23-летнего нападающего объявила пресс-служба нижегородцев. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

В текущем сезоне Сулейманов провел 10 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отличившись 3 забитыми мячами. Он является воспитанником «Локомотива».