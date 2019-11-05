Александр Егоров: «Волошин должен был удалить Померко. Такие эпизоды вызывают у меня раздражение»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Тамбов» (1:2) Николая Волошина. В ходе встречи судья допустил две ошибки: на 45-й минуте не наказал полузащитника хозяев Алексея Померко второй желтой карточкой за умышленную задержку форварда гостей Георгия Мелкадзе, а на 48-й минуте оставил без внимания фол защитника сочинцев Федора Кудряшова на защитнике тамбовчан Гураме Тетрашвили.

— Померко должен был быть удален. Это ситуация, которая вызывает у меня раздражение, — сказал Егоров. — Карточка — очевидная, не могу объяснить, почему арбитр оставил без внимания данный эпизод. Что касается фола Кудряшова: там тоже должна была быть желтая. (Иван Торопцев)