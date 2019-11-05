РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ
Судейство

Александр Егоров: «Волошин должен был удалить Померко. Такие эпизоды вызывают у меня раздражение»

13:26
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Тамбов» (1:2) Николая Волошина. В ходе встречи судья допустил две ошибки: на 45-й минуте не наказал полузащитника хозяев Алексея Померко второй желтой карточкой за умышленную задержку форварда гостей Георгия Мелкадзе, а на 48-й минуте оставил без внимания фол защитника сочинцев Федора Кудряшова на защитнике тамбовчан Гураме Тетрашвили.

— Померко должен был быть удален. Это ситуация, которая вызывает у меня раздражение, — сказал Егоров. — Карточка — очевидная, не могу объяснить, почему арбитр оставил без внимания данный эпизод. Что касается фола Кудряшова: там тоже должна была быть желтая. (Иван Торопцев)

Опрос

проголосовало: 194
Все опросы
Кто забил лучший гол 15-го тура РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир