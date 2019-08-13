Александр Егоров: "Некоторые судьи снизили требования к себе"

Некоторые российские арбитры снизили требования к себе, заявил на пресс-конференции глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

– Мы провели анализ за пять туров, ошибки в простых ситуациях совершают опытные арбитры, арбитры ФИФА, – сказал Егоров. – Мы пообщались и решили, что некоторые арбитры, скажем так, снизили к себе требования. Сначала у нас был посыл: даем командам поиграть. Дать побороться командам – но это не значит, что нужно пропускать очевиднейшие нарушения, когда игрока нужно наказывать желтой карточкой. Сейчас принято решение, Александр Валерьевич Дюков (президент РФС. – Прим. "СЭ") дал задание, мы подготовим для исполкома список молодых ребят, чтобы усилить конкуренцию. Те наши опытные арбитры, которые приведут себя в порядок, будут конкурировать с молодыми.

- Мы каждый день в режиме онлайн просматриваем проблемы, все здесь говорим, - отметил глава российских судей. - Если бы не было ситуации с ЦСКА и "Сочи", то проблем бы не было. Это нормально, когда в играх случаются спорные эпизоды. Я же не могу закрывать глаза на какие-то явные эпизоды. Мы стараемся исправить сложившуюся ситуацию. Если нужно, принесу на следующий брифинг видео, посмотрим стоп-кадры, записи. (Иван Торопцев)

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