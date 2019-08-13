Александр Егоров: "Мешков после матча ЦСКА и "Сочи" сказал: "Я подвис"

Арбитр матча 5-го тура чемпионата России ЦСКА - "Сочи" (0:0, 11 августа) Виталий Мешков должен был наказать защитника сочинцев Никиту Калугина желтой карточкой за фол на нападающем армейцев Арноре Сигурдссоне. Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Сигурдссон был заменен в первом тайме после фола Калугина. Мешков только зафиксировал фол, но не вынес никаких санкций.

- Ситуация с Сигурдссоном такова, что нет оснований не показывать желтую карточку, - сказал Егоров. - Это безрассудная игра, если бы игрок "Сочи" Калугин влетел в Арнора прямыми шипами, то это была бы красная. Когда в таких открытых ситуациях не показывают карточки - это неправильно. Не могу объяснить, почему Мешков не показал карточку игроку "Сочи". Его слова после игры: "Я подвис". (Иван Торопцев)

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