Александр Егоров: «Казарцев провел отличный матч, у меня скорее вопросы к работе ВАР»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров — о работе главного арбитра матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1) Василия Казарцева.

— Казарцев провел отличный матч, у меня скорее есть вопросы к работе ВАР, — сказал Егоров. — Возникали ситуации, когда арбитр принимал правильное решение, но потом все равно шел к монитору. В любом случае, это для нас обучение, мы учимся работать с повторами, будем делать выводы.

— Комментаторы в эфире говорили о том, что у судей возникали проблемы со связью...

— Бывает такое, иногда возникают неудобства в плане связи. Арбитр, который сидит за монитором, проверяет слова главного, в этой ситуации возникла задержка.

— После матча говорили с Казарцевым? Как он объяснял задержки из-за ВАР?

— Дело в том, что оператор повторов искал лучший ракурс, потому что не со всех углов можно правильно увидеть эпизод. К тому же, проверяли моменты на все возможные нарушения: пенальти, фол, рука... Призываю всех успокоиться, арбитры только учатся пользоваться ВАР. Кто-то сразу находит нужный повтор, кому-то нужно посмотреть 2-3 ракурса.

— Есть мнение, что наши арбитры расслабляются из-за работы с ВАР...

— Нельзя расслабляться на работе, даже с ВАР. Если кто-то себе такое позволяет — это путь в никуда. Раз-два можно проскочить, но на третий уже полыхнет. Просто бывают ситуации, когда судья может что-то не увидеть, тут должен приходить на помощь ВАР. (Иван Торопцев)