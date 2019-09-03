Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу бригады Виталия Мешкова на матче 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (0:1).

— Матч прошел хорошо, красивая игра, страсти кипели, — сказал Егоров. — Некоторые специалисты отмечали, что возникали ошибки, но я считаю, что бригада справилась на «отлично». К тому же, ВАР помог бригаде, абсолютно правильно был отменен гол Бакаева. В очередной раз убеждаемся, что ВАР — это помощь арбитрам. (Иван Торопцев)

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