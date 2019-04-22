Александр Егоров: "Арбитр должен был удалить Перейру в матче "Краснодар" - "Зенит"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что судья Сергей Карасев должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику "Краснодара" Маурисио Перейре в матче 24-го тура премьер-лиги против "Зенита" (2:3) за фол на хавбеке сине-бело-голубых Магомеде Оздоеве.

- Фол Маурисио Перейры на Магомеде Оздоеве? Нужно было показать желтую карточку, - приводит ТАСС слова Егорова.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. "Зенит" с 51 баллом располагается на 1-й строчке.

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