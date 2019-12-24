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Александр Дюков: «Судьбу Егорова решит судейский комитет»

16:14
Александр Дюков. Фото РФС
Александр Дюков. Фото РФС
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Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС сказал о будущем главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

— Какова судьба Александра Егорова?

— Идем по пути формализации работы, — сказал Дюков. — Будет судейский комитет, там будет дана оценка работы в первой части сезона. На основании рекомендаций комитета исполком, который запланирован на февраль, примет свое решение. (Дмитрий Гирин)

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