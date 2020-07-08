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Александр Дюков поздравил «Зенит» с чемпионством

8 июля 2020, 20:07
Александр Дюков. Фото Кристина Коровникова
Александр Дюков. Фото Кристина Коровникова
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Президент РФС, бывший президент «Зенита» Александр Дюков поздравил клуб с победой в чемпионате России. Петербуржцы обеспечили себе титул за четыре тура до конца сезона. После сегодняшней игры с «Сочи» (2:1) в Санкт-Петербурге проходит церемония награждения команды.

— Поздравляю жителей Санкт-Петербурга, всю армию болельщиков «Зенита» с уверенной победой второй год подряд, — сказал Дюков в эфире «Матч премьер». — Впереди выступление в Лиге чемпионов, и я желаю успехов в выступлении в главном еврокубковом турнире. С победой, «Зенит»!

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