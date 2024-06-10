Черников прокомментировал подписание нового контракта с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

«Быки» объявили о подписании нового соглашения с 24-летним хавбеком 10 июня. Контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Я очень рад и счастлив подписать новый контракт с родным клубом. Хочу поблагодарить руководство за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь всегда отдаваться по максимуму и выкладываться на поле на все сто процентов», — приводит слова Черникова пресс-служба клуба.

Черников является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основную команду в 2019 году. С того момента полузащитник провел за «быков» 86 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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