Александр Бородюк - о "Спартаке": "Ему нужно время. Клуб потерял Промеса, Зе Луиша, Глушакова"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что пока трудно оценивать перспективы "Спартака" в новом сезоне. В интервью RT специалист подчеркнул, что красно-белым нужно время на перестройку.

– Есть ли шансы, что коллектив в итоге найдет свою игру, или с этим тренерским штабом и подбором игроков клуб обречен на финиш в зоне пятого места?

– Им надо дать время, все-таки москвичи понесли серьезные кадровые потери. Ранее ушел Квинси Промес, сейчас команда попрощалась с Зе Луишем и Денисом Глушаковым. То есть лишились тех, кто определял основные атакующие действия. Но уверен, что "Спартак" все равно начнет прибавлять по ходу сезона. На сегодняшний день самое главное, что они стартовали с победы и набрали три очка. Как говорится, лучше провести не самый сильный матч, но добиться результата, чем наоборот.

– Вы сказали о потере Зе Луиша. Неужели аргентинский новичок Эсекьель Понсе не способен его заменить?

– Рано оценивать его возможности, первые выводы будем делать по истечении нескольких туров. Главная проблема "Спартака" – в другом. В том, что молодым игрокам нужно адаптироваться к условиям постоянного давления со стороны прессы и трибун. Такому клубу нужны футболисты со стержнем и характером – такие лидеры, какими были Промес, Зе Луиш и Сальваторе Боккетти, который отчаянно сражался в штрафной.