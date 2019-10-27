Алекс Крал: «Для «Спартака» все начинается»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:0) подвел итоги встречи и рассказал о будущем команды.
— После матча вы с командой идете в центр поля. О чем вы говорите? Это новая традиция?
— Я не знаю. Это вопрос к тренеру. Мы говорим об игре, о неделе тренировок. Мы обсуждаем матч, наши эмоции. Сегодня он поблагодарил нас. Мы тоже поблагодарили его. И это было мило.
— Сегодня вы играли в три защитника. Это было удобно для вас? Это что-то новое для команды.
— Мы играли иначе, чем раньше. Три защитника, это была более атакующая игра. Считаю, что это была хорошая тактика на сегодня.
— Второй тайм был лучше, чем первый. В первом были некоторые проблемы.
?— Возможно, было больше нервов. Может, до этого мы не были в хорошем положении, потому что давно не выигрывали в матчах. Во втором тайме играли хорошо, забили много мячей. Было много контратак, забили три гола.
— Какие у вас впечатления от команды? Это первая победа после 6 матчей.
— Для нас все начинается. Очень важно для нас — победить в дерби.
— Какие моменты были ключевыми в матче?
— Голы. В прошлом матче у нас были опасные моменты, но забить не получилось.
— Какая для вас самая удобная позиция?
?— У нас есть позиции «шестерки», «семерки» и «десятки». Моя роль — шестой номер, должен помогать защитникам. У меня это получается лучше. Так что теперь могу показывать свой уровень.
— Климат в команде как-то поменялся с приходом Тедеско?
— С приходом нового тренера всегда появляется дополнительная мотивация, новый импульс. Я в «Спартаке» только один месяц, так что мне сложно сравнивать тренеров. С одним провел три матча, с другим — два. Но изменилось многое. Это точно. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская, Анастасия Рацкевич)
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