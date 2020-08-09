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«Алё! Какой пенальти?» Известный арбитр эмоционально отреагировал на пенальти в ворота «Спартака»

9 августа 2020, 22:07
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Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти в матче первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» в ворота московского клуба.

— Опять Кашшаи и Калошин будут по-детски оправдывать ошибки а-ля после полуфинала «Зенит» — «Спартак»?! — написал Федотов в Twitter. — Алёёёёёё! Какой пенальти?

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