«Алё! Какой пенальти?» Известный арбитр эмоционально отреагировал на пенальти в ворота «Спартака»
9 августа 2020, 22:07
Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти в матче первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» в ворота московского клуба.
— Опять Кашшаи и Калошин будут по-детски оправдывать ошибки а-ля после полуфинала «Зенит» — «Спартак»?! — написал Федотов в Twitter. — Алёёёёёё! Какой пенальти?
@AShmurnov @TimZhur @kazanskyden79— Игорь Федотов (@fedotov1006) August 9, 2020
Опять Кашшаи и Калошин будут по-детски оправдывать ошибки а-ля после полуфинала Зенит — Спартак?!
Алёёёёёё! Какой пенальти?#СпартакСочиhttps://t.co/lkDMFQwaNm
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...